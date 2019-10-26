Где смотреть финал Всемирной боксерской суперсерии: расписание трансляций

Чемпион WBA Super и WBC Diamond Реджис Прогрейс в финале Всемирной боксерской суперсерии в суперлегком весе (WBSS) проведет бой с обладателем титула IBF Джошем Тейлором.

Реджис Прогрейс (слева) - Джош Тейлор

Поединок пройдет в субботу, 26 октября в Лондоне. Прямая трансляция запланирована на украинском телеканале Xsport и российском "Матч ТВ". Начало вечере бокса в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в андеркарте состоятся несколько очень любопытных поединков.

Бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между британцами Дереком Чисорой (31-9, 22 KO) и Дэвидом Прайсом (25-6, 20 KO).

Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между бельгийцем Ивом Энгабу (20-0, 14 KO) и британцем Лоуренсом Околи (13-0, 10 KO).

12-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг) между британцами Ли Селби (27-2, 9 KO) и Рикки Бернзом (43-7-1, 16 KO).

Напомним, что в июле прошлого года украинец Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя.

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