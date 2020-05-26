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26 мая • обновлено в 21:55
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Тайсон заявил, что не может дождаться смерти

1.5т
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что очень хочет завершить свое существование в этом мире.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

"Я знал, что существовала вероятность, что я умру во время тренировки или во время боя. Я знал это. Но я не боялся, так как думал: если кто-то соберется умирать, я буду тем, кто совершит убийство. Уверенность в себе была способом выживания. Однако теперь, исходя из моего опыта, исходя из того, во что я верю, что знаю о несуществовании, чем больше я знаю, тем сильнее растет моя готовность умереть. Странно это говорить, но я не могу дождаться [смерти]. Я знаю, что так можно наговорить [смерть] на себя, но я не думаю, что Бог создал нас для того, чтобы мы жили в мире, основанном на страхе", – цитирует Тайсона Daily Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон описал худший момент в своей жизни.

Кроме того, Железный Майк признался, что во времена молодости не мог контролировать свое либидо и устраивал оргии.

Ранее Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Майк Тайсон
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