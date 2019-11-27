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29 ноября • обновлено в 12:29
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Супертяж нанял гипнотизера и сенсационно проиграл нокаутом

37.9т
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36-летний поляк Кшиштоф Зимнох (22-2-1, 15 КО), считавшийся фаворитом, сенсационно проиграл техническим нокаутом соотечественнику Кшиштофу Твардовски (5-2, 3 КО) на вечере бокса в Радоме.

Бой в супертяжелом весе был рассчитан на шесть раундов, однако не прошел всю дистанцию и завершился во втором раунде.

К этой встрече Зимнох готовился не совсем традиционным способом: например, он заручился услугами гипнотизера, однако желаемого эффекта это не принесло.

"Я уже знал его раньше, но не хочу винить в поражении. Просто в этот вечер Твардовски был лучше меня", — цитирует Зимноха sports.kz.

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Автор
Максим Богданов
Место
Польша
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