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''Ставят палки в колеса'': конфликт в украинском боксе набирает обороты

7.1тЧитать материал на украинском

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик ответил Федерации бокса Украины, которая пригрозила боксеру огромным скандалом. Наш спортсмен признался, что к функционерам у него нет никаких претензий.

«Я ушел из любительского бокса, потому что мешали этому всему судьи. Федерация ничего плохого мне не сделала, но есть люди, которые мешают и ставят палки в колеса — это судейская коллегия. Вся Федерация борется, чтобы судейство было грамотное и четкое, но, увы, случаются какие-то подводные камни, подвохи и не такой жесткий отбор, какой может быть», - цитирует Беринчика VRinge.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

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При этом украинский боксер отметил, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства.

«Приезжают ребята с чемпионатов Украины. Я со многими общаюсь, я принёс это не только с 2013-го года, это продолжается и сегодня. Ничего не меняется. Медалей нет. Есть только Хижняк, которого тренирует папа, как и Василия Ломаченко. Что-то надо менять», - обратился к Федерации Беринчик.

Напомним, что чемпион WBO Oriental Денис Беринчик в субботу, 22 декабря, сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник украинского боксера Дениса Беринчика Росеки Кристобаль отметился дерзким заявлением накануне поединка в Броварах.

Персона
Денис Беринчик
Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Дам пизды,порву рубашку. Конец скандалу
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