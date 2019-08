Стартовала продажа билетов на дебютный бой Усика в хэвивейте: названы цены

Промоутерская командия Matchroom Boxing начала продажу билетов на арену Wintrust, где свой дебютный бой в супертяжелом весе проведет украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО).

Спорткомплекс в Чикаго вмещает 10,387 тысяч мест. В наличии тикеты в ценовом диапазоне от 40 до 200 долларов. Поединок пройдет 12 октября.

