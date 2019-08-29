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Стартовала продажа билетов на дебютный бой Усика в хэвивейте: названы цены

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Промоутерская командия Matchroom Boxing начала продажу билетов на арену Wintrust, где свой дебютный бой в супертяжелом весе проведет украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО).

Спорткомплекс в Чикаго вмещает 10,387 тысяч мест. В наличии тикеты в ценовом диапазоне от 40 до 200 долларов. Поединок пройдет 12 октября.

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В данный момент Усик находится в США где готовился к дебютному бою в супертяжах против Карлоса Такама. Изначально поединок должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

В августе 38-летний камерунец неожиданно подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, что повторно сорвало его поединок с Усиком .

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский инсайдер Майкл Коппинджер назвал неожиданного соперника Александра Усика на бой 12 октября.

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Александр Усик
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