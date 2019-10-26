Известный украинский боксер Станислав Скороход (19-2, 16 KO) победил американца Энтони Ленка (16-6, 7 KO) в бою за временный пояс NABA Североамериканской боксерской ассоциации.

Станислав Скороход

Десятираундовый поединок в первом среднем весе прошел на вечере бокса в Торонто и завершился после девятого раунда. Угол Ленка отказался от продолжения поединка, и рефери присудил 30-летнюю уроженцу Славутича победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года Скороход досрочно завершил свой 18-й бой в профессиональном боксе. Наш спортсмен во втором раунде отправил в нокаут мексиканца Хосе Луиса Цунигу (16-4-1, 9 КО).

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