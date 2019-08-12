Стало известно, сколько заработал Усик, жестоко нокаутировав Белью

Украинец Александр Усик в своем последнем на сегодня поединке заработал рекордный гонорар в карьере.

10 ноября минувшего года наш соотечественник дебютировал на британском ринге, выступая в профессионалах. Усик в ранге абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе сразился с Тони Белью, которого нокаутировал в седьмом раунде. По данным издания SportArena, Александр заработал за бой около 2,5 миллионов евро.

В контракте на бой значилась гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании (на Туманном Альбионе телезрители могли увидеть прямую трансляцию боя за 24,95 фунтов).

После этого поединка Усик решил перейти в супертяжелую весовую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик снял "российское" видео, чем невероятно разозлил украинцев.

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