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Стало известно, сколько заработал Усик, жестоко нокаутировав Белью

1.7т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик в своем последнем на сегодня поединке заработал рекордный гонорар в карьере.

10 ноября минувшего года наш соотечественник дебютировал на британском ринге, выступая в профессионалах. Усик в ранге абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе сразился с Тони Белью, которого нокаутировал в седьмом раунде. По данным издания SportArena, Александр заработал за бой около 2,5 миллионов евро.

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В контракте на бой значилась гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании (на Туманном Альбионе телезрители могли увидеть прямую трансляцию боя за 24,95 фунтов).

После этого поединка Усик решил перейти в супертяжелую весовую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик снял "российское" видео, чем невероятно разозлил украинцев.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр Усик Тони Белью
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