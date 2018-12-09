Стало известно, сколько заработал Ломаченко за бой с Педрасой

Суммарный заработок украинского боксера Василия Ломаченко за бой с Хосе Педрасой составил 2 миллиона долларов. Кроме гонорара размером в миллион непосредственно за бой, еще один миллион 30-летний уроженец Белгород-Днестровского получил в рамках отчислений от телетрансляции и рекламы.

Доход пуэрториканца оказался ровно в два раза меньшим. Вместе со всеми отчислениями за ТВ и рекламу, Педраса заработал один миллион долларов, сообщает ESPN.

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.