Стали известны соперник и дата дебюта Усика в супертяже

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик достиг договоренности о проведении дебютного боя в супертяжелой весовой категории с камерунским боксером, экс-претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом.

"Бой пройдет 18 мая в Чикаго. Транслировать в прямом эфире его будет стриминговая платформа DAZN", — сообщает журналист авторитетного издания The Ring Майк Коппинджер.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 березня 2019 р.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские любители бокса высмеяли желание своего соотечественника Дениса Лебедева провести поединок против украинца Александра Усика.

Комментируя решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязать Усика провести обязательную защиту, читатели портала Чемпионат.com отметили, что боксер из Putin Team не будет иметь ни единого шанса.

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