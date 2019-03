Стали известны соперник и дата дебюта Усика в супертяже

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик достиг договоренности о проведении дебютного боя в супертяжелой весовой категории с камерунским боксером, экс-претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом.

"Бой пройдет 18 мая в Чикаго. Транслировать в прямом эфире его будет стриминговая платформа DAZN", — сообщает журналист авторитетного издания The Ring Майк Коппинджер.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks