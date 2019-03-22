МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Стали известны соперник и дата дебюта Усика в супертяже

Читать материал на украинском

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик достиг договоренности о проведении дебютного боя в супертяжелой весовой категории с камерунским боксером, экс-претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом.

"Бой пройдет 18 мая в Чикаго. Транслировать в прямом эфире его будет стриминговая платформа DAZN", — сообщает журналист авторитетного издания The Ring Майк Коппинджер.

Новости
Усик поразил олимпийского чемпиона трюком на тренировке

Как сообщал OBOZREVATEL, российские любители бокса высмеяли желание своего соотечественника Дениса Лебедева провести поединок против украинца Александра Усика.

Комментируя решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязать Усика провести обязательную защиту, читатели портала Чемпионат.com отметили, что боксер из Putin Team не будет иметь ни единого шанса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения