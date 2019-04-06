Стали известны подробности смерти боксера после чемпионского боя в Шотландии

Появились подробности расследования смерти шотландского боксера Майка Тоуэлла — спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг в 2016 году.

Майк Тоуэлл

Шериф Крэйг Турнбулл выяснил, что Тоуэлл принял участие в бою вопреки советам врачей — медики запретили шотландцу выступать после того, как у него случился приступ. Также ему удалось установить факт того, что отец погибшего боксера, скончавшийся через день после поединка с Эвансом, помог скрыть от спортивных чиновников проблемы сына со здоровьем, сообщает The Sun.

"К сожалению, по всей видимости, любовь мистера Тоуэлла к боксу заставила его ослушаться рекомендаций медиков и вопреки своему состоянию принять участие в поединке", — добавил Турнбулл.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летний Майк Тоуэлл скончался после травм, полученных в бою с валлийцем Дэйлом Эвансом, за титул чемпиона Великобритании в полусреднем весе. Поединок был остановлен рефери в пятом раунде за явным преимуществом Эванса.

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