Появились детали следующего боя Усика

Британский промоутер Эдди Хирн ведет активную работу над организацией боя между украинцем Александром Усиком (17-0-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9-0, 23 КО).

"Я работаю над проведением боя Усик – Чисора. Если ничего не получится, есть вариант с поединком Чисора – Паркер. С большой долей вероятности Дерек Чисора проведет свой следующий бой в феврале в Манчестере", – заявил Хирн в интервью агентству boxingnews24.

Александр Усик

Если Усик проиграет Чисоре, то потеряет статус обязательного претендента WBO на бой с победителем реванша Джошуа – Руис, но промоутер считает, что это его не остановит.

"Не думаю, что Усик будет ждать до следующего лета. У него был почти год перерыва, а затем он провел 7 раундов в поединке против Уизерспуна. Его привлекает бой с Чисорой, который тоже не против выйти на ринг с украинцем. Думаю, что это будет хороший бой", – добавил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира Деонтей Уайлдер ответил на слова Василия Ломаченко о том, что "Усик сводит его в школу".

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