Джошуа – Уайлдер: стали известны детали проведения супербоя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер дал свое согласие на бой с британцем Энтони Джошуа на территории соперника.

Об этом "бронзовый бомбардировщик" (прозвище Уайлдера) сообщил всем фанатам в своем Twitter-аккаунте.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 11 червня 2018 р.

"Срочные новости для всех фанатов Джошуа. Предложение в размере 50 миллионов на бой со мной все еще актуально. Сегодня я принял их предложение провести бой с Джошуа в Великобритании. Если он хочет драться в Британии - пожалуйста, право выбора остается за ними. Теперь все зависит от его команды", - написал Уайлдер.

Напомним, Джошуа в драматичном поединке нанес поражение техническим нокаутом легендарному украинцу Владимиру Кличко, после которого украинец объявил о завершении профессиональной карьеры.

В своем последнем поединке Энтони Джошуа разобрался с новозеландцем Джозефом Паркером, которого победил по очкам. Сейчас в активе британца четыре поясов: IBF, WBA, WBO, IBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, AJ (прозвище Джошуа) хочет, чтобы Владимир Кличко находился в его углу во время боя с Деонтеем Уайлдером.