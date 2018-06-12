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Джошуа – Уайлдер: стали известны детали проведения супербоя

1.5тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер дал свое согласие на бой с британцем Энтони Джошуа на территории соперника.

Об этом "бронзовый бомбардировщик" (прозвище Уайлдера) сообщил всем фанатам в своем Twitter-аккаунте.

"Срочные новости для всех фанатов Джошуа. Предложение в размере 50 миллионов на бой со мной все еще актуально. Сегодня я принял их предложение провести бой с Джошуа в Великобритании. Если он хочет драться в Британии - пожалуйста, право выбора остается за ними. Теперь все зависит от его команды", - написал Уайлдер.

Напомним, Джошуа в драматичном поединке нанес поражение техническим нокаутом легендарному украинцу Владимиру Кличко, после которого украинец объявил о завершении профессиональной карьеры.

В своем последнем поединке Энтони Джошуа разобрался с новозеландцем Джозефом Паркером, которого победил по очкам. Сейчас в активе британца четыре поясов: IBF, WBA, WBO, IBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, AJ (прозвище Джошуа) хочет, чтобы Владимир Кличко находился в его углу во время боя с Деонтеем Уайлдером.

Персоны
Деонтей УайлдерЭнтони ДжошуаВладимир Кличко
Источник
Источник:sport24.ru
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