Джошуа – Уайлдер: стали известны детали проведения супербоя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер дал свое согласие на бой с британцем Энтони Джошуа на территории соперника.

Об этом "бронзовый бомбардировщик" (прозвище Уайлдера) сообщил всем фанатам в своем Twitter-аккаунте.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0