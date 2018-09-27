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''Есть свои преимущества'': Виталий Кличко рассказал, что ждет Усика в тяжелом весе

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко оценил перспективу выступления Александра Усика в более тяжелой весовой категории. По мнению мэра Киева крымчанину стоит поработать над силой удара.

"В тяжелом весе совсем другой бокс. Если в меньших весовых категориях акцент делается на технику, на работу ног, подвижность, то в тяжелом весе акцент больше на силу ударов. И количество поединков, заканчивающихся нокаутом в тяжелом весе, принципиально отличается от других весовых категорий. У Саши есть свои преимущества. Работа ног, хорошая реакция, координация. У Александра много составляющих успеха. Да, с ударом нужно будет поработать. Но в этом случае все будет зависеть от Усика", - цитирует Кличко Tribuna.com.

''Есть свои преимущества'': Виталий Кличко рассказал, что ждет Усика в тяжелом весе

По мнению легендарного чемпиона в предстоящем бою с Белью преимущество будет на стороне Александра.

"То, что бой с Тони Белью проходит в крузервейте – это больше плюс для Александра. Потому что он остается в своей категории", - подытожил Виталий Владимирович.

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Напомним, что ранее шансы Усика в тяжелом весе оценил Владимир Кличко.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Виталий КличкоАлександр Усик
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