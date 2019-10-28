Скандал в WBSS: WBO приняла резонансное решение по бою экс-соперников Усика

Финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между латышом Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниером Дортикосом находится под угрозой срыва.

Всемирная боксерская организация (WBO) удовлетворила протест поляка Кшиштофа Гловацкого на результат скандального полуфинала турнира с Бриедисом. В июне представитель Латвии одержал победу нокаутом в третьем раунде после того, как минутами ранее ударил соперника локтем в челюсть, а затем отправил в нокдаун во внебоевое время.

Команда поляка подала протест, который WBO частично удовлетворила, назначив незамедлительный реванш Кшиштофа с Бриедисом. Латыш должен в течении 120 дней дать повторный поединок либо будет лишен чемпионского пояса.

Таким образом, Майрис находится в непростой ситуации, а его финал WBSS с Дортикосом, запланированный на декабрь, под угрозой.

Бриедис – Гловацки WBSS

Напомним, что первый сезон WBSS в этой весовой категории выиграл украинец Александр Усик. В четвертьфинале он побил Гловацкого, в полуфинале справился с Бриедисом, а в битве за звание абсолютного чемпиона мира в Москве побил россиянина Мурата Гассиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Усику нашли нового соперника для второго боя в супертяжелой весовой категории.

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