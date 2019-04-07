Силлах сказал, как закончится бой Ломаченко - Кролла

Известный украинский боксер Исмаил Силлах (27-6, 21 КО) уверен, что бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) против британца Энтони Кроллы (36-6-3, 13 КО) завершится досрочно.

"Анатолий Николаевич Ломаченко, на мой взгляд, изобрел безупречную формулу подготовки и ведения боя. Ведя бой, ребята выполняют большой объем работы, но не тратят много энергии. Противник включается в этот ритм, выматывается и ко второй половине боя уже становится обезоруженным. Тут же включается "вторая передача", что зачастую вынуждает оппонента отказаться от продолжения поединка. Думаю, Энтони Кролла тоже ничего не сможет поделать с нашим вундеркиндом, и дело дойдет до очередного No mas", – цитирует Силлаха Sportarena.

Поединок Ломаченко — Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center.

Накануне стало известно, где смотреть бой в Украине. Кроме того, букмекеры опубликовали котировки на бой Ломаченко - Кролла.

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