Ломаченко на коленях? Чемпион UFC сделал наглое заявление

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об обладателе титулов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко. Американский боец сравнил свои достижения с заслугами украинца.

"У кого лучшее бойцовское резюме? Василий Ломаченко: обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, чемпион мира по боксу в трех весовых категориях. Генри Трипл-Си Сехудо: одна золотая медаль Олимпиады, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, член Зала Славы как в ММА, так и в борьбе. Ломаченко, ты можешь преклонить свои колени перед Трипл-Си", - написал Сехудо в Instagram.

Генри Сехудо уже не впервые намекает на свою возможную встречу в ринге с Василием Ломаченко.

В июне 2019-го он попытался спровоцировать украинца в Twitter, написав: "Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?" В ответ на это украинский боксер просто выложил изображение побитого им Энтони Кроллы, добавив: "Вот пример, как это будет".

