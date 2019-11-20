"Сатане поклоняешься": Усик страшным фото возмутил сеть

Непобедимый украинский боксер Александр Усик на день рождения своего сына с помощью грима превратил половину лица в череп.

Александр Усик Instagram Александра Усика

Александр Усик Instagram Александра Усика

Такая трансформация не нашла одобрения у поклонников спортсмена.

"Б*я сатанист. Хрестианину не гоже праздновать Хеллоуин. Вот почему ты выигрываешь. Сатане поклоняешься", - возмутительно написали в комментариях украинцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

9 ноября промоутер Усика (17-0, 13 КО) подтвердил, что свой следующий бой украинец может провести против Дерека Чисоры.

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