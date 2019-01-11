''Я тебя убью'': Кличко рассказал, как его довели до ужаса после боя

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко вспомнил самый страшный момент в карьере. После боя 16 октября 2010 года его соперника Шеннона Бриггса увезла скорая помощь.

"Я напомню, что после этого поединка, сразу же спустившись с ринга, он потерял сознание. Его привезли в госпиталь в интенсивную терапию. Я приехал, когда мне сказали, что он потерял сознание и на протяжении трех-четырех часов без сознания. Я срочно прилетел в госпиталь. Это самое страшное, что может быть – твой соперник получил травмы, и не дай Бог там… Которые могут иметь последствия, причем самые серьезные. Я приехал в госпиталь, никого не пускали. Все журналисты были возле интенсивной терапии. Меня все-таки пропустили, в палате находилась только его жена", - вспомнил ужасные события Кличко в интервью Russian Fight Club.

Виталий Кличко - Шеннон Бриггс boxingscene.com

Виталий Кличко - Шеннон Бриггс boxingscene.com

Виталий Кличко - Шеннон Бриггс boxingscene.com

Виталий Кличко - Шеннон Бриггс boxingscene.com

Виталий Кличко - Шеннон Бриггс boxingscene.com

Украинский боксер также припомнил диалог, который состоялся у них с соперником в больничной палате.

"Я зашел, Шеннон Бриггс лежит полуобнаженный, с капельницей, и так далее. Приоткрывает глаза и говорит: "Кличко, я тебя в следующем бою убью! Я тебе обещаю". Как камень с меня упал. Ну, слава Богу, все нормально! Я успокоился, что с ним все нормально и он все-таки хочет победить меня в следующем бою, это очень здорово. Я думаю, что тогда он не сдал допинг-контроль. У меня большие подозрения, что такое количество ударов он мог сдержать только под какими-то стимуляторами", - обвинил соперника в нечестной игре наш спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся