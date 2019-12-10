С супербоем Усик – Джошуа возникла тупиковая ситуация

Украинский боксер, обязательный претендент по линии WBO Александр Усик настаивает на незамедлительном бое с объединенным чемпионом дивизиона, британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил промоутер компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, которого цитирует BoxingScene.

"Все просто: в WBO санкционировали бой между обладателем титула и обязательным претендентом. Теперь мы ожидаем, что организация направит официальное письмо победителю реванша".

Энтони Джошуа – Александр Усик fightnews.info

Однако, как передает Xsport, проблема в том, что на бой с Джошуа претендует также и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев.

Теперь, по словам президента WBO Франсиско Валкарселя, у Джошуа два обязательных претендента.

"У Джошуа сейчас два обязательных претендента. С одной стороны на него давит обязательный претендент по линии IBF Пулев. С другой стороны наш обязательный претендент Усик. Так что самый лучший вариант – найти общее решение с IBF", – заявил президент WBO.

По словам Валкарселя, Джошуа уже получил официальное письмо от его организации.

"Письмо уже отправлено, бой санкционирован. Но я повторюсь: мы не можем требовать от Джошуа незамедлительно принять бой, поскольку у него два обязательных претендента. Выход из ситуации? Возможно, его придется искать в суде. Ведь все согласились на бой-реванш, понимая, что обе организации затем потребуют провести незамедлительный бой с их обязательным претендентом. У нас отличные отношения с IBF. Но я не исключаю, что рассмотрение этого дела состоится в суде", – добавил глава WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!