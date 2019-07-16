"С ним все кончено": тренер Теофимо Лопеса "похоронил" Ломаченко

Отец и тренер американского боксера легкого веса Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО) дал самонадеяный комментарий по поводу возможного боя с украинским чемпионом мира по версиям WBA/WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Теофимо ненавидит Ломаченко. Говорит, что он дикий. Но я сказал: "Нет, нам нужен этот парень. Этот парень сделает тебя следующим Мэнни Пакьяо. Этот парень сделает нас большими". Никто не хочет с ним драться. Этот парень ужасен, но мы нокаутируем его за три раунда",–цитируе Теофима Лопеса-старшего сайт vringe.com.

Теофимо Лопес и его отец

Отец боксера настолько уверен в победе своего сына, чтодопустил целый ряд оскорбительных выпадов в адрес украинского чемпиона, которому, вероятно, будет смешно все это читать.

"Он (Ломаченко) отработанный двигатель. С ним всё кончено. Я не хочу, чтобы мой сын встречался с Ломаченко через два года, чтобы все говорили, что это старый Ломаченко. Я хочу его сейчас. Я не хочу, чтобы он выглядел плохо с Люком Кэмпбеллом, потому что тот отличный боец. Ведь это испортит то, что собираемся сделать мы. Дайте мне сказать кое-что. Он напуган. Я видел это в его глазах, когда я встретил его в отеле", - заявил Лопес-старший.

Напомним, что бой Ломаченко – Кэмбпелл пройдет в Лондоне 31 августа на O2 Arena. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которыми владеет Василий, и вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли не только гонорар Василия Ломаченко за бой с Кэмпбеллом, но и схему выплат, согласно которой украинский чемпион получит лишь 25% от суммы.

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