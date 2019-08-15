Руис выступил с радикальным заявлением о реванше с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис-младший заявил, что не собирается драться с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.

В интервью ESPN Deportes мексиканец заявил, что пункт о реванше в контракте на первый поединок не обязывает его полностью выполнять волю промоутера Эдди Хирна.

Энди Руис-младший Boxingscene

"Я еще ничего не подписал, мы ведем переговоры по всем вопросам. Они хотят биться в Саудовской Аравии, но мы посмотрим, где произойдет бой. Мы будем вести переговоры. Я хотел бы снова боксировать в Нью-Йорке, где я выиграл первый бой. Я дам ему шанс попытаться победить меня. Он хочет мой пояс, поэтому он должен сделать это здесь", - отметил Руис.

Ранее было официально объявлено, что реванш Руис - Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, хотя в качестве вариантов рассматривались также США, Мексика и Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL, был назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа.

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