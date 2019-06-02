Руис, избив Джошуа, подставил Усика

Сенсационное поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом, в результате которого он лишился своих титулов WBA/WBO/IBF/IBO, практически поставило крест на перспективах организации в этом году поединка британца с Александром Усиком.

По информации Sport Arena, команды Джошуа и Усика были близки к подписанию контракта на бой, который должен был состояться в ноябре. По данным издания, за этот поединок Усик мог получить гарантированный гонорар с 5 миллионов долларов, а сам бой планировалось провести в Британии.

Теперь ситуация изменилась. Во-первых, сейчас у Джошуа на повестке дня – реванш с Руисом: такая опция была включена в контракт на бой британца, о чем заявил промоутер Эдди Хирн.

Во-вторых, проиграв Руису, Джошуа лишился пояса Всемирной боксерской организации (WBO), согласно правилам которой, чемпион при переходе в более высокий дивизион получал первоочередное право на титульный бой.

В-третьих, в плане зрительского интереса и доходов от проведения боя реванш Руис – Джошуа выглядит значительно привлекательнее, чем бой британца с Усиком. Правда, при условии проведения поединка в Мексике или Великобритании. По неофициальным данным, большого зрительского интереса в США поединок Джошуа — Руис не вызвал: организаторам не удалось собрать аншлаг на арене.

Как сообщал OBOZREVATEL, за свой дебютный бой на американском ринге, Энтони Джошуа заработал впечатляющий гонорар.

1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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