Россия припугнула Усика: спортивные итоги 14 июля

Россия припугнула Усика последствиями за срыв боя с Гассиевым, в Хорватии указали на "подставу" накануне финала ЧМ-2018 и росСМИ попытались очернить Виду, но опозорились. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 июля.

Кроме того, в матче Бельгия - Англия определился бронзовый призер ЧМ-2018 и хорватская модель дала развратное обещание перед финалом ЧМ-2018. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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