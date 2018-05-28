Россия назвала дату боя Усик – Гассиев

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым должен состояться 22 июля. Такое предложение организаторам турнира сделала Федерация бокса Россия (ФБР).

"Мы хотели провести бой между Гассиевым и Усиком в России в День бокса страны, который отмечается у нас 22 июля. Само место проведения будет определено позднее. Это может быть Москва или Сочи", – заявил в эфире канала RT глава ФБР Умар Кремлев.

Новости В команде Усика жестко отреагировали на вбросы СМИ о финале WBSS

Напомним, бой Усик – Гассиев был запланирован на 11 мая в аравийской Джидде, однако из-за травмы украинца был отложен. При этом Россия всяческим образом пытается перекупить право на организацию поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о неожиданном месте проведения боя Усик – Гассиев.