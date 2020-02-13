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13 февраля • обновлено в 11:43
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Российского боксера брутально нокаутировали в Москве

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Бывший претендент на чемпионский титул в легком весе российский боксер Андрей Климов (20-6, 10 КО) сенсационно проиграл нокаутом армянину Аркадию Арутюняну (4-8, 1 КО).

Как сообщает агентство vringe, судья остановил поединок между боксерами во втором раунде. Эта победа стала первой досрочной в карьере Арутюняна.

Андрей Климов

Андрей Климов

RingSide24

Климов вышел на ринг впервые за полтора года и потерпел пятое поражение в последних шести поединках, продолжив свою неудачную серию, которая началась с чемпионского боя за титул IBF против Хосе Педрасы (26-3, 13 КО) в июне 2015 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира 34-летний Луис Консепсьон стал обладателем "временного" пояса WBA в наилегчайшем весе, нокаутировав Робера Барреру.

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Персона
Андрей Климов
Место
Россия Москва
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