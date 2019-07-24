Российский тренер обвинил в смерти Дадашева американца

Известный российский тренер по боксу Александр Зимин, опекавший Николая Валуева и Александра Поветкина считает, что в смерти Максима Дадашева виновата низкая квалификация его американского наставника Бадди Макгирта.

"Все случилось от того, что рядом с ним не было нашего тренера. У американцев нет глубоких знаний. Нет институтов физкультуры и методик.

Он видел, что идет дело к плохой ситуации, но возможно рассчитывал, что Дадашев нокаутирует соперника в конце боя. И поэтому были такие легкие предупреждения: "я же тебе говорил, надо было сняться". Хотя и видел, что у Максима нет вариантов выиграть.", — приводит слова Зимина "Спорт день за днем".

Дадашев вместе со своим тренером Бадди Магиртом(справа)

Российский тренер считает, что карьера Бадди Макгирта практически закончена.

"Я бы на его месте проводил уроки физкультуры для начинающих боксеров. Макгирт сам получит серьезный нокаут. Вина его явная. Он сам это осознает. И сейчас дрожит как лепесток. Отек мозга — это не один пропущенный удар. Видимо, у Дадашева было плохо с защитой", — уверен Александр Зимин.

Сам же американский тренер уверяет, что не замечал никаких отклонений на тренировках и считал Дадашева полностью готовым к предстоящему бою. Он признался, что сейчас сходит с ума в связи со смертью своего подопечного.

Напомним, что российский боксер Максим Дадашев умер не приходя в сознание в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Причиной смерти боксера, который 23 июля скончался в одном из госпиталей штата Мэриленд (США), стала остановка сердца на фоне осложнений после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

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