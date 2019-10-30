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30 октября • обновлено в 17:39
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Российский боксер, оболгавший Виталия Кличко, заявил о завершении карьеры

2.1т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе в период 2006-2008 годов россиянин Олег Маскаев официально объявил о завершении боксерской карьеры.

Олег Маскаев

Олег Маскаев

fightnews.info

"Я планирую работать в Саранске в школе бокса Маскаева. Буду тренировать ребят. Пару лет назад я еще был "живой". Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг – это как для маленького ребенка первые шаги делать", – сказал Маскаев, которого цитирует сайт mmaboxing.

Последний бой Маскаева на профессиональном ринге состоялся в 2013 году, когда он победил судейским решением Дэнни Уилльямса.

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Интересно, что, как утверждает Маскаев, он задолго до перехода в профессионалы, в 1990 году на чемпионате вооруженных сил СССР в Ташкенте победил техническим нокаутом Виталия Кличко. Сам Кличко-старший этот факт отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик также высказался о завершении карьеры.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Россия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
конечно отрицает...ему же лампочку встряхнули и выбили всё из башки.С тех пор он и стал филологом )))
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