Российский боец ММА одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут

Российский боец смешанных единоборств MMA Андрей Гончаров (10-3) добыл яркую победу на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 98, который прошел в Краснодаре.

Бой против казахстанца Фаниля Рафикова (13-2) в полулегком весе, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. За 45 секунд до конца второй пятиминутки уроженец Ростовской области отправил Рафикова в тяжелый нокаут.

Сначала россиянин потряс казахстанского бойца хай-киком, а ударом слева уложил на канвас.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге российский боксер зверски забил соперника в ринге, победив нокаутом. Бой был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно.

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