Главная Новости
12 января • обновлено в 12:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российский боец ММА одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут

502
Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств MMA Андрей Гончаров (10-3) добыл яркую победу на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 98, который прошел в Краснодаре.

Бой против казахстанца Фаниля Рафикова (13-2) в полулегком весе, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. За 45 секунд до конца второй пятиминутки уроженец Ростовской области отправил Рафикова в тяжелый нокаут.

Сначала россиянин потряс казахстанского бойца хай-киком, а ударом слева уложил на канвас.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Боец UFC отправил в нокдаун свою девушку

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге российский боксер зверски забил соперника в ринге, победив нокаутом. Бой был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги