Российских соперников Гвоздика хотят столкнуть лбами в Америке

Россияне Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев, которые вместе с украинцем Александром Гвоздиком выступают в полутяжах, могут провести поединок в США. После победы чемпиона WBA над Джо Смитом 9 марта, Ковалев предложил ему организовать очную встречу.

"Их бой мог состояться в прошлом году, если бы Ковалев победил Элейдера Альвареса в августе. Мы вели переговоры с Кэти Дувой, которая на тот момент была промоутером у Ковалева и со-промоутером у Бивола", - цитирует промоутера Бивола Вадима Корнилова Матч ТВ.

Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол BoxingScene

Менеджер чемпиона WBA оценил, сколько можно было бы выручить за поединок его подопечного с чемпионом WBO.

"При сегодняшней ситуации на рынке думаю, что бой Ковалева и Бивола принес бы каждому минимум по нескольку миллионов долларов — я бы дал такой прогноз", - заявил Корнилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская суперсерия может организовать турнир в полутяжелом весе. Таким образом у нашего боксера Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса. Ранее WBSS в крузервейте выигрывал еще один украинец Александр Усик.

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