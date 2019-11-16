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16 ноября • обновлено в 19:56
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Знаменитый боксер победил убийственным нокаутом

Знаменитый боксер победил убийственным нокаутом
Поединок прошел в Ливерпуле
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Бывший чемпион мира WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдинг (28-2, 16 КО) добыл яркую победу над представителем Танзании Абдаллой Пазивапази (26-7-1, 23 КО).

Поединок на вечере бокса в Ливерпуле на арене Olympia прошел лишь два раунда из десяти запланированных. Уже в дебюте боя 32-летний британец провел мощную комбинацию, брутально уложив оппонента на канвас. Африканец через некоторое время поднялся, однако продолжить бой был не в состоянии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть ключевую трехминутку встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский боец смешанных боевых искусств (ММА) Роман Крыкля в ярком стиле стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Англия Ливерпуль
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