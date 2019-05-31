Реванш с Поветкиным? Джошуа выступил с резким заявлением из-за Уайлдера

Британский суперчемпион Энтони Джошуа раскритиковал американца Деонтея Уайлдера, который вместо боя с AJ решил провести матч-реванш с Луисом Ортисом с Кубы.

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF высмеял такое поведение боксера из США, вспомнив о своем поединке против россиянина Александра Поветкина.

"Я даже представить себе не могу, что бы произошло, если бы я вдруг объявил о реванше с, например, Александром Поветкиным. Думаю, на меня давят все же в разы больше, чем на остальных. Но так тому и быть. Он принял решение. Я бы мог сделать точно так же, но не собираюсь. И еще одно. Если бы я выбрал реванш с Поветкиным, как бы у Уайлдера на такое отреагировали? Вот и я об этом задумался", – приводит слова Джошуа vringe.com.

Джошуа – Поветкин

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн озвучил неожиданные данные о бое Усик – Джошуа.

Напомним, британец 1 июня проведет дебютный для себя бой в США. Его соперником станет мексиканец Энди Руис.

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