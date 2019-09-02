Реванш с Фьюри: Кличко сделал резонансное заявление о возвращении в бокс

Легендарный Владимир Кличко заинтриговал своих поклонников неожиданном заявлением о возвращении в профессиональный бокс.

Отвечая на вопросы фанатов на своей странице в социальной сети Facebook, наш выдающийся чемпион назвал источник своей мотивации к тому, чтобы находиться в потрясающей физической форме.

"Я вру сам себе, ага. Вру каждое утро о том, что собираюсь вернуться в боксерский ринг. И это до сих пор работает. Вру о том, что буду драться в реванше с Тайсоном Фьюри. Или о том, что побью рекорд Джорджа Формана как самый возрастной чемпион супертяжелого веса. Это большая ложь. Сладкая ложь. Это большая мотивация для меня. Это работает каждое утро. Каждый день я работаю над "возможным" возвращением", – сказал Кличко, подмигнув в камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал резкое заявление, обратившись к своим критикам.

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