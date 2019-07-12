Реванш Джошуа – Руис под угрозой: британцу выдвинули ультиматум

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBA, WBO мексиканский супертяж Энди Руис категорически против того, чтобы проводить реванш с британцем Энтони Джошуа на территории оппонента.

1 июня бойцы встретились в Нью-Йорке на культовой арене Madison Square Garden, и Руис сенсационно побил Джошуа, отобрав у того все титулы.

В контракте был прописан пункт о незамедлительном реванше, и в команде британца сразу же его активировали. По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, по условиям контракта, последнее слово о месте проведения реванша за ними.

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Энди Руис boxingscene.com

Руис категорически не согласен с этим. "Хочу, чтобы реванш состоялся в Мексике или снова в Нью-Йорке. Можно в Лас-Вегасе или в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Не важно, согласен Джошуа с этим или нет. Теперь я — "сторона А", теперь я диктую условия. Пришло мое время", — приводит слова мексиканца Boxingscene.

Хирн так прокомментировал слова Руиса: "Энди — человек слова. Не сомневаюсь, что он с честью выполнит свои контрактные обязательства".

Как сообщал OBOZREVATEL, была названа истинная причина поражения Энтони Джошуа в бою с Руисом.

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