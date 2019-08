Рекорд! Жертву Кличко избили в историческом бою

Польский супертяж Адам Ковнацки (20-0, 15 КО) добыл яркую победу над американцем Крисом Арреолой (38-6-1, 33 KO), который проиграл в 2009 году Виталию Кличко.

Поединок на вечере бокса в Бруклине (США) завершился единогласным решением судей в пользу поляка - 118-110, 117-111, 117-111.

За 12 раундов супертяжеловесы вдвоем выбросили 2172 удара и попали (суммарно) 667 ударов. Эти цифры оказались рекордные для супертяжей за всю историю существования компьютеризированной системы Compubox, следящей за боксерской статистикой с 1984 года.

What a fight between #KowackiArreola. Both men are class acts and gave their all. A @CompuBox record for punches landed in a heavyweight fight. A true honor to call this one. @barclayscenter got a treat tonight.@PBConFOX @premierboxing @TGBpromotions