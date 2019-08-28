"Реабилитация": раскрыта неожиданная правда о Поветкине

Российский супертяж Александр Поветкин долгое время боксировал с осколками в локтевых суставах.

Об этом рассказал промоутер Русского Витязя, глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Александр Поветкин

"У него была серьезная проблема с локтями, об этом мало кто знал. И из-за этого была проблема – он скованно бил, не мог правильно выполнять движения, защищаться. Не так давно сделали операцию и удалили несколько осколков раздробленных костей из обоих локтей. Сейчас все в порядке: он прошел реабилитацию, восстановился после операции и, на мой взгляд, стал лучше", – приводит слова менеджера Поветкина Газета.Ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Рябинский рассказал о том, что организация боя Усик – Поветкин никогда не рассматривалась с точки зрения конкретных предложений.

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