Рак мозга? Валуев рассказал об опухоли в голове

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев опроверг слухи о том, что ему поставили диагноз рак мозга.

По словам боксера, ему в действительности пришлось перенести две операции по удалению опухоли.

Николай Валуев instagram.com/nickvaluev

"Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Больные на рак разве гуляют так, как я? Ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды, и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию", – цитирует Валуева "КП".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный мексиканский боксер Фелипе Орукута впал в кому после поражения нокаутом.

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