"Суперстар!" Эксклюзив Obozrevatel из США о бое Усик – Уизерспун

Украинец Александр Усик победно дебютировал в супертяжелой весовой категории на профессиональном ринге.

Наш соотечественник в американском Чикаго избил Чазза Уизерспуна. Угол боксера из США снял своего бойца с боя после седьмого раунда из-за очевидного преимущества украинца.

Усик – Уизерспун

Карта боя Усик – Уизерспун

OBOZREVATEL побывал на историческом поединке и делится со своими читателями эмоциями от вечера бокса.

УКРАИНСКИЙ ЧИКАГО

Пожалуй, главным впечатлением от дебютного боя Усика в хевивейте стало то количество украинцев, которые собрались на Wintrust Arena. Число желто-синих флагов поистине впечатлило.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Это факт отметили даже американские любители бокса. "Честно говоря, я очень удивлён поддержкой Усика в Чикаго. Не знал, что здесь столько украинцев. Считаю, что теперь ему стоит провести бой с кем-то из топов в Нью-Йорке. Возможно, с Уайлдером или Джошуа. После этого Усик станет в Америке суперстар и может проводить бои даже в Вегасе", – рассказал OBOZREVATEL Гарри Киттилсен из FightPost.

Доказательством полного превосходства украинцев на арене стало исполнение национального гимна Украины. Его пел буквально весь зал.

ЛЕГКИЙ УСИК

Главный вопрос, который повис в воздухе после перехода Усика в супертяжелый дивизион, сможет ли он оставаться все таким же легким на ногах. Некоторые видео с подготовки Александра озадачили фанатов.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Но бой с Уизерспуном показал, что украинский экс-чемпион мира крузервейта нисколько не потерял в легкости. Да, он вчистую проиграл сопернику в весе, показав менее 100 кг и на 12 меньше, чем Чазз. Однако именно движение на ринге позволяли Усику достаточно спокойно избегать тяжелейших ударов Уизерспуна.

Однозначно можно сказать, что украинец уже привнес в дивизион изюминку. Он не выглядит супертяжем в полном понимании этого слова, но все топовые боксеры испытают огромные проблемы с ним. Своими комбинациями Александр способен разбить любые планы соперников.

ЗВЕЗДА В США

Можно смело констатировать, что украинский суперчемпион уже влюбил в себя американскую публику. Усик сделал то, что не удалось даже легендарному Ленноксу Льюису. Нашего соотечественника полюбили фанаты из США, которые готовы ходить на его бои.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Более того, поклонники бокса теперь ждут топовых поединок украинца. Особенно интересным они видят противостояние Усика с Тайсоном Фьюри.

"Усик – лучший крузер со времен Холифилда. Бой против Уизерспуна – слишком легкий для него. Я никогда не видел парня таких параметров с подобной гибкостью и подвижностью. Среди нынешних супертяжей самым сложным его соперником является Фьюри. Уверен, Уайлдера он перебоксирует. Что касается Джошуа, то ему еще предстоит реванш с Руисом. Фьюри – наиболее неудобный соперник для Усика. С остальными его боксерских качеств достаточно, чтобы справиться", – объяснил Гарри Киттилсен.

промоутер Александра Усика Александр Красюк

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

Очевидно, что дебют Усика в супертяжелой весовой категории вышел зрелищным, эмоциональным и запоминающимся. По всем прогнозам, следующий поединок для украинца должен стать титульным...

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик изначально должен был встретиться с Тайроном Спонгом из Нидерландов. Но тот за пять дней до боя попался на допинге и был снят с поединка.

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