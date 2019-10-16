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16 октября • обновлено в 12:42
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"Пришел убивать": в России дали прогноз на следующий бой Усика

1.9т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик сможет доминировать в супертяжелой весовой категории, но вне зависимости от результатов уже стал великим.

Такое мнение выразил обозреватель российского издания "Советский спорт" Михаил Потапов. В своем материале под названием "Усик пришел в тяжеловесы убивать, у него уже есть новый соперник" журналист оценил шансы украинца в бою с победителем реванша Джошуа – Руис.

Новости
"Другое животное": Уизерспун оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Александр Усик

Александр Усик

"В бойцовском интеллекте Усик превосходит Джошуа с запасом, но в мощи с не меньшим запасом уступает. В выносливости должен превзойти, но неизвестно, как 100-килограммовый Усик будет себя чувствовать. Пока бой с Джошуа выглядит как лотерея: шансы примерно 50 на 50, и вариантов развития событий множество. Если драться придется с Руисом, то должно быть немного легче. При всем уважении к американцу с мексиканскими корнями, он пока не выглядит непобедимым", – отметил Потапов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик победил техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.

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Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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