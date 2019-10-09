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9 октября • обновлено в 18:38
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"По воле Всевышнего": в России записали обращение к Усику - опубликовано видео

2.3т Читать материал на украинском

В республике Дагестан, которая является одним из субъектов России, выразили поддержку украинскому боксеру Александру Усику, который в ночь на 13 октября дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео, снятое в Дагестане. На нем видно, как на стене высокого здания высвечивается текст обращения к украинцу Александру Усику.

"13 октября. Чикаго Арена. Состоится бой Александра Усика. Не пропусти бой легендарного украинского боксера Александра Усика. Друзья из Дагестана желают тебе победы по воле Всевышнего", - отмечается на сити-лайте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, соперником украинца Александра Усика будет 38-летний американец Чазз Уизерспун, который заменил попавшегося перед этим на допинге Тайрона Спонга.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Уизерспун
Персона
Александр Усик
Место
Россия
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Титов Герман
Титов Герман
Еще и 13 числа, это КАПЕЦ, по воле Всевышнего!!!
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Титов Герман
Титов Герман
И дагистанцев тебе в зад!
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Титов Герман
Титов Герман
Тяжелейшего тебе поражения ВАТА московкская!!!
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