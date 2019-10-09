"По воле Всевышнего": в России записали обращение к Усику - опубликовано видео

В республике Дагестан, которая является одним из субъектов России, выразили поддержку украинскому боксеру Александру Усику, который в ночь на 13 октября дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео, снятое в Дагестане. На нем видно, как на стене высокого здания высвечивается текст обращения к украинцу Александру Усику.

"13 октября. Чикаго Арена. Состоится бой Александра Усика. Не пропусти бой легендарного украинского боксера Александра Усика. Друзья из Дагестана желают тебе победы по воле Всевышнего", - отмечается на сити-лайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперником украинца Александра Усика будет 38-летний американец Чазз Уизерспун, который заменил попавшегося перед этим на допинге Тайрона Спонга.

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