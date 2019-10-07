"Пусть дерется": британский промоутер осадил Уайлдера за слова об Усике

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на заявление американского боксера Деонтея Уайлдера о том, что тот легко разберется с украинцем Александром Усиком.

Деонтей Уайлдер talkSPORT

"Уайлдер говорит, что легко победит Усика? Так пускай подерется с ним в следующем бою. Возможно ли это? Возможно (интонацией дал понять, что нет. — Ред.). Усик — обязательный претендент на бой с победителем встречи Джошуа — Руис. Но он должен побить Спонга на выходных. А это будет не просто. Мы намного лучше узнаем Усика в этом поединке. Я считаю, что он будет вызовом для всех", — отметил Хирн, слова которого цитирует Xsport.

Напомним, бой Усик — Спонг состоится уже 12 октября в Чикаго. Он станет дебютным для украинца в супертяжелом дивизионе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Россия заплатила за бой Усика.

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