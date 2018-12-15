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''Пуля летит быстрее'': Усику пригрозили новой расправой в ''боях'' за лавру

8.4тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский негативно отнесся к высказываниям Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру. Украинский националист пригрозил абсолютному чемпиону мира.

"Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера", — цитирует Корчинского телеканал 112 со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

''Пуля летит быстрее'': Усику пригрозили новой расправой в ''боях'' за лавру

LIGA.net

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При этом украинский политик уверен, что, в отличие от ринга, в уличном бою Усик непременно потерпит поражение.

"Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике", — выступил с дерзким заявлением Корчинский.

Напомним, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал слова Александра Усика о том, что тот примет сторону монахов, если Киево-Печерскую лавру попытаются захватить активисты.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира Александр Усик изрядно повеселил посетителей шоу в канадском Квебеке, где 2 декабря состоялся чемпионский бой другого украинского боксера Александра Гвоздика. Наш тяжеловес решил продемонстрировать свои навыки фокусника, чем вызвал яркую реакцию фанатов.

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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Корчинский, пидор!!! Будешь корчиться на фонаре когда русский солдат будет тебя вешать)))
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы. ну что, вам нравится это быдло?
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Северг Олег
Северг Олег
Во во во! Отлично так держать сволочь бандеровская. Теперь Усик наглядно видит где его братья и где его родина а где сволочь и враги. Скоро поймёт что он русский и его родина русский Крым где его уважают и любят а не это рагулье стадо свиноты. Зря только татуху с вилкой бандеровской набивал.
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