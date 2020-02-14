Промоутер Усика объяснил ситуацию с травмой боксера

Промоутер Александра Усика из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о просьбе украинского боксера назначить бой против Дерека Чисоры не раньше конца апреля.

"На самом деле он не травмирован. После боя с Чаззом Уизерспуном ему нужно было время на восстановление локтя. Он спросил, можем ли мы перенести поединок против Чисоры на конец апреля. Конец апреля не подходил нам по датам, поэтому бой состоится в мае. Усик был травмирован четыре недели назад, но сейчас он в порядке и работает в тренировочном лагере", – заявил Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Эдди Хирн

Напомним, что украинский боксер также опроверг информацию о своей травме, заявив, что дата боя против британца сдвинулась из-за того, что ему необходимо пройти "большое техобслуживание".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дерек Чисора назвал секрет успеха в поединке против Александра Усика.

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