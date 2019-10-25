Промоутер Усика назвал ошибкой особый статус Ломаченко

Известный британский промоутер Эдди Хирн остался разочарован решением Всемирного боксерского совета (WBC) предоставить украинцу Василию Ломаченко титул "особого" чемпиона этой организации.

По его мнению, это сильный удар по перспективам его подопечного Девина Хэйни выйти на чемпионский бой с украинским боксером. Отметим что ранее Хэйни считался обязательным претендентом на пояс WBC, однако в связи со специальным решением без боя переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценные чемпионы организации, заняв пояс Ломаченко.

Эдди Хирн boxingnews24.com

Даже несмотря на то, что его подопечный стал полноценным чемпионом мира, Хирн считает решение несправедливым.

"Нет, это несправедливо. Я определенно против ситуации с "франшизой". WBC сделал много хороших вещей, но здесь они ошиблись. Девин Хэйни хотел сразиться с Василием Ломаченко. Да, сейчас он чемпион мира, но он не получит должного уважения. Я не слишком беспокоюсь о Девине, потому что вы еще увидите его в боях, где он завоюет признание. Ему всего 20 лет. Но зачем тогда работать, подниматься в рейтингах, если вы не в праве получить шанс на величие?", - возмутился Хирн в интервью IFL TV.

Отметим, что в дальнейших планах Ломаченко - поединок с победителем противостояния между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом. Бой украинца может состояться в начале 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от категории по версии журнала The Ring.

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