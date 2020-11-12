Промоутер Поветкина восхитился Усиком и предрек ему проблемы в супертяжах

Промоутер россиянина Александра Поветкина Андрей Рябинский высоко оценил боксерскую школу Александра Усика, но заявил, что украинцу не хватает удара и мощи для успеха в супертяжах.

К примеру, он считает, что наш соотечественник намного лучше боксирует, чем Деонтей Уайлдер, однако не может назвать Усика фаворитом их возможного противостояния. По его словам, Александру в новом для себя дивизионе будет тяжело.

"Усик – суперкрутой боксер, тут нет вопросов. У Александра просто запредельный уровень, у него отличная школа бокса. На мой взгляд, для тяжелого дивизиона ему не хватает удара и мощи, которая там нужна. Если говорить о таких ребятах, как Уайлдер, Фьюри, Джошуа, то Усику с ними, мягко говоря, будет тяжело. Это физически крепкие и мощные ребята. Если говорить об уровне бокса, то у Усика он в миллиарды раз выше, чем у того же Уайлдера. Но у Усика большие шансы проиграть тому же Уайлдеру. Повторюсь, необходимая в этом весе мощь играет свою роль. К этому надо быть готовым, но Усик – феноменальный боксер", – цитирует слова Рябинского издание allboxing.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что никто из 15 лучших боксеров дивизиона даже не вспотеет в поединке с украинцем.