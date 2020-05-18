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18 мая • обновлено в 13:53
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Промоутер Ломаченко опроверг срыв боя с Лопесом и назвал дату

  • Изначально они должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден"

  • Теофимо Лопес заявлял, что откажется от боя с украинцем, если на него не смогут попасть зрители

  • 14 мая американец сообщил о срыве поединка с Ломаченко из-за закрытия авиасообщения между странами

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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум опимистично настроен на то, что поединок украинца против Теофимо Лопеса состоится в США. Скорее всего, на нем не будут присутствовать зрители.

"Мы хотим провести их бой как можно быстрее. Ломаченко находится в Украине, и мы пытаемся найти возможность вернуть его в США вместе с отцом и другими членами команды. Мы не настроены на организацию промежуточных поединков. Скорее всего, бой Ломы и Лопеса пройдет без зрителей", – цитирует Арума издание BoxingNews24.

Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум

Он надеется, что чемпионский поединок между боксерами состоится в сентябре, если ему удастся привезти Ломаченко и его людей в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что причиной срыва боя между украинцем и американцем является значительное снижение гонорара Василия из-за коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко Боб Арум
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