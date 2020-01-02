Президент WBC поздравил Украину с новым годом

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман надел кепку с надписью "Кличко" во время своей традиционной утренней пробежки.

Кроме того, глава WBC записал поздравительное видеообращение к украинцам и персонально Виталию Кличко, пожелав всем хорошего 2020 года.

Отметим, что это не первый раз, когда знаменитый мексиканец обращается к Украине.

В феврале прошлого года Маурисио надел кепку с украинский символикой и обратился к украинским боксерам, выложив видео в соцсети.

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