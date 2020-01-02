Президент WBC поздравил Украину с новым годом

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман надел кепку с надписью "Кличко" во время своей традиционной утренней пробежки.
Кроме того, глава WBC записал поздравительное видеообращение к украинцам и персонально Виталию Кличко, пожелав всем хорошего 2020 года.
.@Vitaliy_Klychko #WBCWALK #happynewyear2020 #QueRicoCaminarporlamañana pic.twitter.com/w0OGLvdUKg— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) January 1, 2020
Отметим, что это не первый раз, когда знаменитый мексиканец обращается к Украине.
В феврале прошлого года Маурисио надел кепку с украинский символикой и обратился к украинским боксерам, выложив видео в соцсети.
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