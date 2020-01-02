Главная Новости
2 января • обновлено в 19:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Президент WBC поздравил Украину с новым годом

545
Читать материал на украинском

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман надел кепку с надписью "Кличко" во время своей традиционной утренней пробежки.

Кроме того, глава WBC записал поздравительное видеообращение к украинцам и персонально Виталию Кличко, пожелав всем хорошего 2020 года.

Новости
"Леннокс Льюис" с Шулявского моста обратился к Кличко и Зеленскому

Отметим, что это не первый раз, когда знаменитый мексиканец обращается к Украине.

В феврале прошлого года Маурисио надел кепку с украинский символикой и обратился к украинским боксерам, выложив видео в соцсети.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги