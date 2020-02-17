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17 февраля • обновлено в 13:24
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Пожизненно: в России вынесли вердикт известному боксеру, попавшемуся с кокаином

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Российский боксер-любитель Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрениям в избиении сотрудника Росгвардии и в хранении наркотиков, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.

Как информирует TACC, такое решение приняла Федерация бокса России, которая будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения для спортсмена, "чтобы его отдали им на воспитание".

Георгий Кушиташвили

Георгий Кушиташвили

gazeta.ru

Напомним, что Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян были задержаны Росгвардией ночью 2 февраля в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Позднее у него при обыске изъяли 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Позже стали известны результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, свидетельствующие об употреблении им кокаина.

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В отношении Кушиташвили возбуждено дело по статье за нападение на сотрудника Росгвардии, которая является тяжкой. Срок наказания по ней достигает 10 лет лишения свободы. Также спортсмену инкриминируют статью 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Оганисян проходит по делу как свидетель.

Также Федерация бокса сообщила о том, что проверит всех спортсменов сборной на употребление наркотиков. В данное время сборная России готовится к отборочному турниру на Олимпиаду-2020, который пройдет в Лондоне с 13-го по 23 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный боец MMA Бен Фодор был арестован по обвинению в продаже нескольких видов наркотиков.

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия
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