Появилась впечатляющая статистика боя Усик - Бриедис

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии против латвийца Майриса Бриедиса выбросил больше ударов.

При этом латвийский боксер нанес на 144 силовых удара больше. Александр намного активнее работал джэбом, донеся до цели 91 удар передней рукой из 550, против 46/137 у Бриедиса.

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО).

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.

Финал назначен на 11 мая и пройдет в Саудовской Аравии.