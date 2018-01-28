УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Появилась впечатляющая статистика боя Усик - Бриедис

4.4тЧитать новость на украинском

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии против латвийца Майриса Бриедиса выбросил больше ударов.

При этом латвийский боксер нанес на 144 силовых удара больше. Александр намного активнее работал джэбом, донеся до цели 91 удар передней рукой из 550, против 46/137 у Бриедиса.

Новости
Настоящий волк. Как Усик выиграл самый тяжелый бой в карьере
Статистика Усик Бриедис

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО).

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.

Финал назначен на 11 мая и пройдет в Саудовской Аравии.

Читайте все новости по теме "Усик - Бриедис" на Обозревателе.

Тема
Усик - Бриедис
Персоны
Александр УсикМайрис Бриедис
Место
ЛатвияРига
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости