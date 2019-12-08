"Повлияли на меня": Руис объяснил поражение от Джошуа

Мексиканец Энди Руис (33-2, 22 KO) объяснил поражение от британца Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) отсутствием должной тренировки и регулярным нарушением тренировочного графика.

"Три месяца вечеринок и празднований повлияли на меня. Я вышел с лишним весом, не был достаточно пластичным. Я не двигался так, как хотел. Думаю, если бы я оказался более легким, то мои руки работали бы быстрее, я был бы совершенно другим боксером. Надо было слушать тренера и отца, воспринимать это более серьезно. Я пытался тренироваться самостоятельно, а надо было чаще слушать советы. Нет никаких оправданий. Вечеринки и другие вещи отняли лучшую часть меня. Как для человека в плохой форме, я выступил достаточно хорошо", – цитирует Руиса The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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