Поветкина отправили на пенсию: что происходит в мире бокса

10 ноября в центре внимания Манчестера, и не только его, будет бокс. На ринг "Манчестер Арены" выйдут абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0-0, 11 КО) и экс-чемпион мира англичанин Тони Белью (30-2-1, 22 КО). На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса – WBA, WBC, WBO и IBF, которыми владеет наш боксер.

"Бой между Усиком и Белью состоится только в том случае, если разыгрываться будут все четыре чемпионские титулы украинца", – таким было пожелание промоутера британца Эдди Хирна. "Александр стал олимпийским чемпионом в Лондоне, а сейчас он хочет вновь в Англии, на этот раз в Манчестере, провести защиту своих чемпионских поясов", – отметил менеджер украинца Александр Красюк.

Первый "раунд" Александра и Тони прошел в Лондоне, на стадионе "Уэмбли", перед боем Джошуа – Поветкин. Соперники провели дуэль взглядов, подогревая интерес к своему предстоящему поединку в Манчестере. Возможно, это будет заключительный бой для Усика в первом тяжелом весе, после чего украинец планирует перейти в супертяжелый. Александр внимательно наблюдал за противостоянием Джошуа и Поветкина, и не исключено, что в будущем крымчанин сразится и с этим непобедимым британцем.

Отправил Витязя на пенсию

В апреле 2017-го на "Уэмбли" Энтони Джошуа завершил карьеру легендарного украинского супертяжа Владимира Кличко – техническим нокаутом в 11-м раунде. И вот, возможно, что на главной арене Британии ЭйДжей поставил шлагбаум и на боксерском пути 39-летнего россиянина Александра Поветкина. Если так, то 7,9 млн долларов станут для Витязя неплохим пенсионным пособием. Британец в свою очередь обогатился на 26,3 млн в американской валюте.

В 7-м раунде Джошуа решил, что дал зрителям достаточно насладиться шоу, и пора его заканчивать. Серия с переходом от головы к корпусу – и Витязь лежит на ринге. Поднялся, но зря – еще двоечка – и бой закончен! "Я знал, что он слаб в корпусе, поэтому переключался на него. Это могло занять 7 или 9 раундов, но цель была – убрать его отсюда", – рассказал Энтони после боя.

У россиянина это вторая осечка после поражения от Владимира Кличко. А небитый Джошуа одержал 22-ю победу, и 21-ю – нокаутом, пообещав в апреле сразиться с тем, кого выберут фанаты.

Возвращение скандалиста

"Джошуа способен драться только с 39-летним соперником, а я проведу бой с Уайлдером. Он очень медленный и не всегда хорош на ногах. Да, у него есть удар, но это и все. Будь я на его месте, я бы тоже избегал встречи с таким, как я. Я забросаю его джебами. Джошуа, ты настоящий бомж, никогда в жизни не видел ничего более унылого", – вот как прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным ирландский боксер Тайсон Фьюри.

Спустя 2,5 года после победы над Владимиром Кличко скандалист Фьюри вернулся в ринг. Победил албанца Сефера Сефери на отказе после четырех раундов, будучи тяжелее соперника на 30 кг – 125 против 95. "Я готов драться с Уайлдером бесплатно. Лучше победить просто так, чем проиграть за 200 млн фунтов стерлингов", – бросил смелое заявление Фьюри. "У него никогда не было пояса WBC. Если он хоть подумает об этом поясе, ему лучше проснуться и извиниться передо мной", – парировал Уайлдер.

В квадрате ринга

- Накануне боя с Джоном Молиной экс-чемпион мира по боксу Виктор Ортис попал под арест. Американца обвиняют в изнасиловании – на него заведено уголовное дело по трем эпизодам. В итоге Ортиса отпустили под залог в 100 тысяч долларов.

- Экс-чемпион мира Владимир Кличко будет преподавать в старейшем вузе США Гарварде. Украинец уже несколько лет читает лекции по Challenge Management ("Управление вызовами") в швейцарском университете Санкт-Галлена.

Знаменательные даты

28 января 1974 года. В Нью-Йорке Мохаммед Али победил по очкам Джо Фрейзера и взял реванш за поражение трехлетней давности, ставшее первым в карьере Великого.

26 июня 1976 года. 15-раундовый бой за титул чемпиона мира по боевым искусствам между чемпионом WBC и WBA боксером Мохаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки завершилось вничью.